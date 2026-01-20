T.C.

BURSA

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1556 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Habdul Kerim FEDAİ'nin tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 30.04.2026 günü saat 10:15'de yapılacaktır.

Dava konusu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kiremitçi Mahallesi, 1620 Ada 4 Parsel, 2 numaralı bağımsız bölüm ve Bursa İli, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, 1844 Ada 2 Parsel, 8 numaralı bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada taşınmaz maliklerinden Hüseyin oğlu 1976 doğumlu Habdul Kerim FEDAİ'nin HMK 129. maddesine uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK 114 maddesi uyarınca ilk itirazlarını yapılabileceği, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, belirli gün ve saatte bizzat duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmediği takdirde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02384275