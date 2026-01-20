İ L A N

T.C. İZMİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2094

DAVA : Vasiyetnamenin Açılması

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçılar HASAN ASLAN VE LEYLA ASLAN'a vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

11705826000 T.C. Kimlik numaralı müteveffa HALEF ASLAN tarafından İzmir 12. Noterliği'nin 08/12/2022 tarihli 04678 yevmiye sayılı vasiyetnamede muris "Hayatta bulunduğum süre içinde bütün tasarruf ve kullanım hakları uhdemde kalmak üzere hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın kendi isteğim ile hareket ederek, ölümümden sonra; T.C. Hudutları dahilindeki sahibi bulunduğum veya bulunacağım bilumum taşınmazlarımı ve T.C. Hudutları dahilindeki bilumum banka merkez veya şubelerinde adıma açılmış veya açılacak olan hesaplarımdaki mevcut Döviz, Türk Lirası, Euro, Dolar cinsli her türlü paralarımın C7TTKXXVL pasaport numaralı doğum tarihi 02/01/1990 olan HOGIR MAHMOUD'a kalmasını istiyor ve vasiyet ediyorum" şeklinde vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenle 74476068338 T.C. Kimlik numaralı mirasçılar HASAN ASLAN ve 10970087956 T.C. Kimlik numaralı LEYLA ASLAN 'a duruşma günü olan 24/03/2026 günü saat 10:30'a yukarıda yazılı müteveffa HALEF ASLAN tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

