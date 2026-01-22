İLAN

T.C.MARMARAEREĞLİSİSULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/701 Esas

DAVACI : 12218479004 TCK noluAHMET ATİLLA KARTAL

DAHİLİ DAVALILAR : 62191291292 TCK nolu DİLEK TERCANLI

62188291366 TCK nolu DİLŞAH TERCANLI

DAVA : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

DAVA KONUSU

TAŞINMAZ : Tekirdağ ili, Marmara Ereğlisi İlçesi, Dereağzı Mah.,

Kargaburnu Mevkii, 1439 ada, 13 parsel

Yukarıda kimlik numaraları yazılı dahili davalılar adına Mahkememizce bildirilen / Uyap da kayıtlımevcut adreslerinize duruşma günü bildirir tebligat çıkarıldığı, tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 30/01/2026 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,

HMK'nun 122. Maddesi gereğince, iş bu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz,Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrası için tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02386307