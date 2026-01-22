T.C.

İZMİR

61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52574693-2025/74-Ceza Dava Dosyası 21.01.2026

İLAN METNİ

Mahkememizin 20/11/2025 tarih 2025/74 esas 2025/792 sayılı kararı ile sanık Ramazan ve Sebahat oğlu, 23/03/1976 İzmir doğumlu AHMET DAVULCU hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan kamu davası açılmış, sanığın TCK nun 191/1 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleridikkate alınarak, taktiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında TCK'nın 53. Maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına, verilen hapis cezasının TCK'nın 58/6-7. maddesi gereğince 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içerisinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip Hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı,

İlan olunur. 13/01/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02386658