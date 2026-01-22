T.C.

BODRUM

3 SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/175 Esas 26.06.2025

Konu : İLAN İLANTalep edenler ADEM KABAAĞAÇ ve ESENGÜL KEÇECİ tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen MEHMET KABAAĞAÇ'ın en son en son 2001 yılının Mayıs ve/veya Haziran ayından bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alınmadığı bu nedenle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, gaipliğine karar verilmesi istenen MEHMET KABAAĞAÇ hakkında bilgisi olan kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurması, MEHMET KABAAĞAÇ hakkındaki bilgisini mahkememize söylemesi gerektiği, belirlenen süre içerisinde MEHMET KABAAĞAÇ hakkında bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği 6 ay ara ile birer defa ilanen tebliğ olunur.

GAİP:

T.C.KİMLİK NO:53344448724

ADI SOYADI:MEHMET KABAAĞAÇ

BABA ADI:DURSUN

ANA ADI:FATMA

DOĞUM TARİHİ:29/03/1981

DOĞUM YERİ:PINARLIBELEN/BODRUM

İKAMETGAH ADRESİ:ÇİFTLİK MAH. AKBURGAZ CAD. NO:14BODRUM/MUĞLA

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02264775