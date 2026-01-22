İLAN

T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVACI : ZEYCAN İMAMOĞLU-54970350306 -

VEKİLİ : Av. ABDULLAH ÖZİLHAN - [16816-18560-57820] UETS

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ - Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi No:28 Hükümet Konağı Kat:3 Çorlu/ TEKİRDAĞ

VEKİLİ : Av. BURAK ÖZEN - Mal Müdürlüğü Çorlu/ TEKİRDAĞ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının verilen duruşma ara kararı uyarınca;

Davacının 1989 yılında eşi Hamzali İmamoğlu, kayınpederi Ali İmamoğlu ve kayınvalidesi Ayşe İmamoğlu ile beraber göçmen olarak Türkiye'ye geldiklerini, Çorlu'da dava konusu taşınmaz üzerine ev inşa ederek bu evde ikamet etmeye başladıklarını, davacının eşinin, kayınvalidesinin ve kayınpederinin vefat ettiğini, davacının 1989 yılından bu yana taşınmazda nizasız fasılasız 33 yıldır ikamet etmekte olduğunu, tapu kaydının hukuki kıymetini kaybettiğini açıklayarak, olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle dava konusu Çorlu ilçesi Reşadiye mahallesi Havuzlar mevkii 611 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/62 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu TMK 713/4-5 Md. Hükümleri gereği ilan olunur.

