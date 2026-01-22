Giriş Tarihi: 23.01.2026 00:00
T.C.
ISPARTA
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:33
20/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02386434