T.C. İSTANBUL 24. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Müge Aksu tarafından Davalı Mehran Khodadost Soufıan aleyhine İstanbul 1. İcra Dairesinin 2025/9639 Esas sayılı dosyasındaki 10/07/2021 tarihli kira sözleşmesi uyarınca Kiralananın Tahliyesi(İcra) davası açıldığı, Davalı Mehran Khodadost Soufıan'ın 2024 Aralık, 2025 Ocak, 2025 Şubat, 2025 Mart aylarına ilişkin ödenmemiş kira bedellerine ait olan dosyamızda Mahkememizin 2025/510 Esas sayılı dosyasında duruşmanın 16/04/2026 günü saat:10:06'ya bırakıldığı, davalı Mehran Khodadost Soufıan dava ve duruşma gününün tebliği ile duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 317 vd. sayılı yasa ileHMK 147. Maddeleri kapsamında yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02386014