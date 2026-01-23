T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/1285 Esas 20.01.2026 İLAN

Davacı ÜMMÜ DAĞ tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Corum Mahallesi, 116/5, 162/1,3, 107/23, 128/55, 162/2 ada / parsel ve Ucarı Mahallesi127/4 ada parsel sayılı taşınmazlar ile davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında verilen ara karar gereğince;davalı Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Corum mahallesi, 15 Cilt, 11 Aile sıra no, 24 sırada nüfusa kayıtlı, Hasan ve Durkadın oğlu, 25/04/1988 dogumlu, HALİL İBRAHİM CEYHAN'ın tüm aramalara rağmen dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilemediğinden basın yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda ismi yazılı davalıya duruşmanın bırakıldığı 26/03/2026 günü saat 10:43'de Acıpayam Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, belli edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız veya bir vekil tarafından temsil ettirilmediğiniz takdirde ön inceleme, tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02387386