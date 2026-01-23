T.C. İSTANBUL ANADOLU 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76088795-2023/404-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizin 17/07/2025 tarih ve 2023/404 esas, 2025/468karar sayılı kararı ile,

Sanık GHAHRAMAN ZAHERI ABDEHVAND Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 YIL 2 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Sanığın yabancı uyruklu olması ve belirli bir adresinin bulunmaması nedeniyle evrakın sürüncemede kalmaması nedeniyle sanık GHAHRAMAN ZAHERI ABDEHVAND hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur. 21.01.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02386801