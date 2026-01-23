T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/669 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 6219 ada, 62 parsel ana taşınmaz niteliği "arsa" ve tapu alanı 548 m² olan ana taşınmazın 4/72 arsa paylı mesken vasıflı 8. kat 16 nolu bağımsız bölüm.Bina giriş kapısı camlı demir kapı bina içi ortak zeminler mermer kaplıdır. Binada asansör ve doğalgaz mevcuttur. Bağımsız bölüm brüt 130 m² net 104 m² alanlı 3 oda bir salon balkondan mutfak banyo ve wc den oluşmaktadır. Dış kapı çelik , iç kapılar ahşap pencere doğramaları pvc ıslak zeminler seramik diğerleri parke, duvarları ve tavanları sıvalı, boyalıdır. Ana taşınmaz yaklaşık 30 yıllık olup tek blok zemin+8 normal kattan müteşekkildir. Bodrum katta ortak müştemilat, zemin katta 2 adet dükkan, üst katlarda meskenler olmak üzere toplam 18 adet bağımsız bölümden müteşekkildir.Adresi : Güzelyalı Mah. İnönü Caddesi No:528/1 Tozkoparan Apt. K: 8, D: 16Konak / İZMİRYüz ölçümü : Bağımsız bölüm brüt 130 m² net 104 m²Arsa Payı : 4/72İmar Durumu :İcra dosyasında mevcut imar durumu belgesine göre,03/02/1984 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Üçkuyular – Hatay – Bayramyeri İmar Planında kısmen yolda, kısmen de BL-8 Blok Nizam 8 kat yapılaşma koşullu KT1 Zemin+1. Kat Tercihli Ticaret, üst katlar Konut alanında kalmakta olup, Hatay Bölgesi Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda 'K' kalmaktadır. Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır. Ayrıca İmar hattının tahakkuku gerekmektedir. Söz konusu parsel ''HRS'' Hafif Raylı Sistem güzergahında yer aldığından her türlü (alt yapı üst yapı ) yapılaşma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. Denilmiştir.Kıymeti : 5.280.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02387114