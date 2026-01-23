T.C.

KASTAMONU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/905 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; TMK'nun 594. Maddesi gereğince miras bırakan 33241879760 TC kimlik numaralı HÜSEYİN ve ŞERİFE kızı,01/07/1914 doğumlu, KASTAMONU ili, MERKEZ ilçesi, AŞAĞIELYAKUT Köyü, 53 Cilt, 38 Aile sıra no, 39 sırada nüfusa kayıtlı, Behiye Kabakcıoğlu'nun mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden, mirasçısı olanların ve dolayısı ile terekesinde hak sahibi olanların son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları, aksi takdirde istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere; mirasın devlete geçtiğinin tespitine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

