Giriş Tarihi: 24.01.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 00:10
T.C.
RİZE
3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|ESAS NO
|DURUŞMA
GÜNÜ
|TAŞINMAZIN YERİ
|TAŞIN. NO
|KAMULAŞAN ALAN
|TAŞINMAZ MALİKİ
|2026/5
|10/02/2026 günü saat 10:10
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Eskicami Mahallesi
|281 ada 29 parsel
|Tamamı
|Hüsamettin Kaya vd.
|2026/6
|10/02/2026 günü saat 10:15
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 22 parsel
|Tamamı
|Nuhun Katmer
|2026/7
|10/02/2026 günü saat 10:20
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 17 parsel
|Tamamı
|Reşat Günay
|2026/8
|07/04/2026 günü saat 09:10
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 15 parsel
|Tamamı
|Havva Atasoy vd.
|2026/9
|07/04/2026 günü saat 09:45
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 14 parsel
|Tamamı
|Ali Fuat Şimşek vd.
|2026/10
|07/04/2026 günü saat 09:15
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 13 parsel
|Tamamı
|Nedim Güven
|2026/11
|07/04/2026 günü saat 10:10
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 12 parsel
|Tamamı
|Reşat Günay
|2026/12
|07/04/2026 günü saat 09:20
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 11 parsel
|Tamamı
|Nedim Güven
|2026/13
|07/04/2026 günü saat 10:15
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 10 parsel
|Tamamı
|Reşat Günay
|2026/14
|07/04/2026 günü saat 09:25
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 9 parsel
|Tamamı
|Ali Fuat Şimşek vd.
|2026/15
|07/04/2026 günü saat 10:20
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 8 parsel
|Tamamı
|Nedim Güven
|2026/16
|07/04/2026 günü saat 09:30
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 7 parsel
|Tamamı
|Ali Fuat Şimşek vd.
|2026/17
|07/04/2026 günü saat 10:25
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 3 parsel
|Tamamı
|Abdurrahman Kurt vd.
|2026/18
|07/04/2026 günü saat 09:35
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|105 ada 1 parsel
|Tamamı
|Abdurrahman Kurt vd.
|2026/19
|07/04/2026 günü saat 10:30
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|104 ada 22 parsel
|Tamamı
|Ali Fuat Şimşek vd.
|2026/20
|07/04/2026 günü saat 09:40
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|104 ada 4 parsel
|Tamamı
|Mustafa Demirkan
|2026/21
|07/04/2026 günü saat 10:35
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|104 ada 3 parsel
|Tamamı
|Vedat Demirkan
|2026/22
|07/04/2026 günü saat 09:50
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|104 ada 2 parsel
|Tamamı
|Emine Demirkan
|2026/23
|07/04/2026 günü saat 10:40
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|103 ada 4 parsel
|Tamamı
|Deniz Özdemir
|2026/24
|07/04/2026 günü saat 09:55
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|103 ada 1 parsel
|Tamamı
|Emine Kurt vd.
|2026/25
|07/04/2026 günü saat 10:45
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|102 ada 16 parsel
|Tamamı
|Deniz Özdemir
|2026/26
|07/04/2026 günü saat 10:00
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|102 ada 8 parsel
|Tamamı
|Emine Kurt vd.
|2026/27
|07/04/2026 günü saat 10:50
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|102 ada 7 parsel
|Tamamı
|Emine Kurt vd.
|2026/28
|07/04/2026 günü saat 10:05
|Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü
|102 ada 6 parsel
|Tamamı
|Deniz Özdemir
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02387129