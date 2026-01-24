T.C.

İSTANBUL

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

21.01.2026

Dosya No : 2023/661 Esas

Karar No: 2025/572

İLAN

Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına sebep olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2025 tarihli ilamı ile sanık Hasan Toprak hakkında Mahkumiyet kararı verildiği, Kuvandk ve Gulchıre oğlu, 1995 Türkmenistan doğumlu Müşteki REJEPGELDI MAHSUMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02387771