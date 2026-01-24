T.C.

RİZE

3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ 2026/5 10/02/2026 günü saat 10:10 Rize ili, Güneysu İlçesi, Eskicami Mahallesi 281 ada 29 parsel Tamamı Hüsamettin Kaya vd. 2026/6 10/02/2026 günü saat 10:15 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 22 parsel Tamamı Nuhun Katmer 2026/7 10/02/2026 günü saat 10:20 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 17 parsel Tamamı Reşat Günay 2026/8 07/04/2026 günü saat 09:10 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 15 parsel Tamamı Havva Atasoy vd. 2026/9 07/04/2026 günü saat 09:45 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 14 parsel Tamamı Ali Fuat Şimşek vd. 2026/10 07/04/2026 günü saat 09:15 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 13 parsel Tamamı Nedim Güven 2026/11 07/04/2026 günü saat 10:10 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 12 parsel Tamamı Reşat Günay 2026/12 07/04/2026 günü saat 09:20 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 11 parsel Tamamı Nedim Güven 2026/13 07/04/2026 günü saat 10:15 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 10 parsel Tamamı Reşat Günay 2026/14 07/04/2026 günü saat 09:25 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 9 parsel Tamamı Ali Fuat Şimşek vd. 2026/15 07/04/2026 günü saat 10:20 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 8 parsel Tamamı Nedim Güven 2026/16 07/04/2026 günü saat 09:30 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 7 parsel Tamamı Ali Fuat Şimşek vd. 2026/17 07/04/2026 günü saat 10:25 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 3 parsel Tamamı Abdurrahman Kurt vd. 2026/18 07/04/2026 günü saat 09:35 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 105 ada 1 parsel Tamamı Abdurrahman Kurt vd. 2026/19 07/04/2026 günü saat 10:30 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 104 ada 22 parsel Tamamı Ali Fuat Şimşek vd. 2026/20 07/04/2026 günü saat 09:40 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 104 ada 4 parsel Tamamı Mustafa Demirkan 2026/21 07/04/2026 günü saat 10:35 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 104 ada 3 parsel Tamamı Vedat Demirkan 2026/22 07/04/2026 günü saat 09:50 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 104 ada 2 parsel Tamamı Emine Demirkan 2026/23 07/04/2026 günü saat 10:40 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 103 ada 4 parsel Tamamı Deniz Özdemir 2026/24 07/04/2026 günü saat 09:55 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 103 ada 1 parsel Tamamı Emine Kurt vd. 2026/25 07/04/2026 günü saat 10:45 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 102 ada 16 parsel Tamamı Deniz Özdemir 2026/26 07/04/2026 günü saat 10:00 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 102 ada 8 parsel Tamamı Emine Kurt vd. 2026/27 07/04/2026 günü saat 10:50 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 102 ada 7 parsel Tamamı Emine Kurt vd. 2026/28 07/04/2026 günü saat 10:05 Rize ili, Güneysu İlçesi, Yarımada Köyü 102 ada 6 parsel Tamamı Deniz Özdemir

Davacı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çaykur tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adınayatırılacağı,5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.



#ilan.gov.tr Basın No: ILN02387129