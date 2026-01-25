T.C.

BURSA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1400 Esas 23.01.2026

2 . İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Talep eden Yunus Emre DOGAN; babası Ömer DOGAN ve kardeşi Yusuf Hüseyin DOGAN'ın en son Bursa ilinde ikamet etmekte iken yaklaşık 8 yıldır kendilerinden haber alınamadığını, aradan geçen süre zarfında gerek aile bireyleri gerekse yakın çevreleri tarafından yapılan araştırmaların sonuçsuz kaldığını ve nerede olduklarının tespit edilemediğini, aradan geçen zaman dikkate alındığında şahıslar hakkında gaiplik kararı verilmesini talep etmiştir. Tüm bu nedenlerle, gaip adayları hakkında, TMK'nın 33/2 Maddesi uyarınca "Gaipliğine" karar verileceğinden, gaip olduğu iddia olunan kişiler ile ilgili olarak bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Mahkememizin 2025/1400 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/01/2026

GAİP ADAYININ; GAİP ADAYININ;

Adı/soy adı: ÖMER DOGAN Adı/soy adı: YUSUF HÜSEYİN DOGAN

Baba adı: HÜSEYİN Baba adı: ÖMER

Anne adı: GÜLÜSDAN Anne adı: MEHTAP

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02387981