T.C.

KOCAELİ

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/147 Esas

İ L A N

Kocaeli ili, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 1867 parsel sayılı taşınmaz maliki Paşa Ali oğlu Ahmet'in hisselerini yönetmek üzere Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/711 Esas ve 2011/1166 Karar sayılı ilamı ile Kocaeli Defterdarının kayyım olarak atandığı, 4721 sayılı TMK.588. Maddesi uyarınca adı geçenlerin gaipliğine ve mal varlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgilerinin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gaipliğine karar verilmesi talep edilen Hüsniye ve Münire hakkında bilgisi bulunanların (yaşadığı ve adres bilgisi) mahkememize bilgi vermesi,

Verilen süre içerisinde gaipliğine karar verilmesi istenen kişiler hakkında bilgi verilmemesi ve mahkememizce ilgili kişi hakkında bilgi edinilememesi halinde Kocaeli ili, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 1867 parsel sayılı taşınmaz maliki Paşa Ali oğlu Ahmet'in gaipliğine, işbu hisselerin Maliye Hazinesi adına tesciline / bu hisselerin kamulaştırılmış olması halinde kamulaştırma bedelinin Hazineye ödenmesine karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 22.01.2026

