Giriş Tarihi: 26.01.2026 00:00
T.C.
PÜTÜRGE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2025/127
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ DOĞANYOL İLÇESİ
MAHALLESİ : GÖKÇE MAHALLESİ
ADA PARSEL NO : 119 ADA 65 PARSEL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAVALILAR : ABDURRAHMAN KILIÇASLAN, AYŞE GÜZEL, AYŞEHAN YILDIRIM, BURAK KILIÇASLAN, FATMA POLATDEMİR, GÜLŞEN ARAS, HAVVA KILIÇASLAN, KADRİYE KILIÇASLAN, MAHMUT KILIÇASLAN, MÜHÜBE KILIÇASLAN, NURŞEN TAN, ÖMER KILIÇASLAN, RECEP KILIÇASLAN, SALİH KILIÇASLAN, SENEM GÖKSU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Doğanyol ilçesi, Gökçe Mahallesi, 119 Ada 65 parselde bulunan davalılara ait taşınmaz Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 13/08/2025 tarih ve 194 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/127 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
