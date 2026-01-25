T.C.

PÜTÜRGE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/127

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ DOĞANYOL İLÇESİ

MAHALLESİ : GÖKÇE MAHALLESİ

ADA PARSEL NO : 119 ADA 65 PARSEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : ABDURRAHMAN KILIÇASLAN, AYŞE GÜZEL, AYŞEHAN YILDIRIM, BURAK KILIÇASLAN, FATMA POLATDEMİR, GÜLŞEN ARAS, HAVVA KILIÇASLAN, KADRİYE KILIÇASLAN, MAHMUT KILIÇASLAN, MÜHÜBE KILIÇASLAN, NURŞEN TAN, ÖMER KILIÇASLAN, RECEP KILIÇASLAN, SALİH KILIÇASLAN, SENEM GÖKSU

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Doğanyol ilçesi, Gökçe Mahallesi, 119 Ada 65 parselde bulunan davalılara ait taşınmaz Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 13/08/2025 tarih ve 194 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/127 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02387860