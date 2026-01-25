İ L A N

T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/78 Tereke

MİRASÇI: BÜLEND İNCE- Gü*** ve Ja*** oğlu, 01/01/***** do***

Davacı tarafından açılan Tereke (Tespit İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, çıkarılan tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/03/2026 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

