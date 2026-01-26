Giriş Tarihi: 27.01.2026 00:00
T.C.
BİRECİK
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/77 Esas 22.01.2026
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Mezra Mahallesi sınırlarında bulunan Harita Mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-01-B Paftasında ve 1515 parsel numaralı alan A ile işaretli ve 56.895,20 metrekare ve Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Mezra Mahallesi sınırlarında bulunan Harita Mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-01-B Paftasında kayıtlı ve 1516 nolu parsel içinde A ile işaretli 42.292,55 metrekare taşınmazların;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02387876