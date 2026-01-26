T.C.

BİRECİK

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/77 Esas 22.01.2026

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Mezra Mahallesi sınırlarında bulunan Harita Mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-01-B Paftasında ve 1515 parsel numaralı alan A ile işaretli ve 56.895,20 metrekare ve Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Mezra Mahallesi sınırlarında bulunan Harita Mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-01-B Paftasında kayıtlı ve 1516 nolu parsel içinde A ile işaretli 42.292,55 metrekare taşınmazların;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02387876