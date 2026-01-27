2026 YILI İÇME SUYU ALIMI İŞİ

2026 YILI İÇME SUYU ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/116478

1- İdarenin

1.1. Adı:İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi:Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası:(0212) 453 30 00

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati:19.02.2026 - 11:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres:İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı:2026 YILI İÇME SUYU ALIMI İŞİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı:

Toplam 47.353 adet polikarbon damacana içme suyu (19lt.), 75 paket Cam Şişe Su (0,33lt. 12'li paket), 50 adet Doğal Mineral Su (200ml 12'li paket) ve 73 adet Sıcak – Soğuk Su Sebili Alımı İşidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer:İhale konusu mallar, İdarenin Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Deposu ile İdare tarafından işletilmekte olan ve detayına Teknik Şartnamede yer verilen İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan Spor Tesisleri'ne teslim edilecektir.

3.4. Süresi/teslim tarihi:a) Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme konusu malları, İdarenin ihtiyacına binaen, nakliyesi kendisine ait olmak üzere, nakliye ve boşaltma için yeterli sayıda kişi ile düzgün ve sağlam bir şekilde, irsaliyesi ve faturası ile birlikte; Teknik Şartnameye uygun, her türlü malzeme ve imalat hatalarından arınmış ve hasarsız olarak, İdarenin bildireceği miktar ve terminlerde, peyder pey 31.12.2026 tarihine kadar teslim edecektir. b) İdare tarafından telefonla sipariş verildikten sonra sipariş konusu mallar, en geç 2 (İki) saat içerisinde teslim edilecektir. Sipariş miktarının az veya çok olması, siparişin geç teslim edilmesine gerekçe gösterilemez. c) İdare yetkili personeli tarafından yapılan görsel muayene sonucu beğenilmeyen veya ambalajı bozuk olan ürünler Yüklenici tarafından, İdarenin kendisine yapacağı tebliği müteakip 2 (İki) saat içerisinde yenileriyle değiştirilecek ve bu malların kabul işlemi uygun mallar teslim edilinceye kadar yapılmayacaktır. d) Tadım testinde ve sonrasında oluşabilecek kokuya ve tat bozukluklarına karşı, yüklenici tespit edilen uygunsuz ürünleri ücretsiz olarak 48 saat içerisinde değiştirecektir. e) Mallar, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi:16.03.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

"Gıda Yönetmeliği'ne ve "T.C. Sağlık Bakanlığı" normlarına uygun olduğuna dair Belge

Doğal Mineralli Su Üretim İzin Belgesi

Kaynak Suyu Üretim İzin Belgesi

Kaynak Suyu Üretim İzin Belgesi ve/veya Bayilik Sözleşmesi

NSF Üyelik Belgesi

Su Analiz Raporu Belgesi

TSE 266 Belgesi

Uygunluk Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre yapılan "Her Türlü Doğal Kaynak Suyu Satışı İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02388561