İLAN

ALAPLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/152 Esas

KARAR NO : 2025/155

Davacı ORHAN ARAS aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile, dava konusu Zonguldak ili Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mah. 61 ada 1 parsel N-2 Blok 1 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazdaki ortaklığın umum arasında yapılacak açık artırma yöntemiyle üzerinde bulunan şerhlerle ve muhtesatlarla birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, kararı tüm aramalara rağmen tebliğ yapılamayan Şemseddin kızı Gürsel Aras'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02388455