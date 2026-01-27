İLAN

BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/103 Esas

KARAR NO : 2025/288

"Mahkememizde açılan Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1-Davanın KABULÜ İLE; 1 krş manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 15/05/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 615,40-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 80,70-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 534,70-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T göre hesaplanan 1,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan; 80,70-TL Başvuru Harcı, 80,70 TL Peşin/nisbi Harcı, 3.000,00 TL Bilirkişi ücreti, 26.827,25-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar olmak üzere toplam 29.988,65 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 03/11/2025"

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02389188