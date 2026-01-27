Giriş Tarihi: 28.01.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2025/10986 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10986 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46003 Ada, 15 Parsel, Kat 3 giriş no 7 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmış olupAna Taşınmaz Özellikleri (46003 Ada 15 Parsel)Ana taşınmaz 830,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde betonarme yapı türünde ayrık nizamda, 2014 yılında inşa edilmiştir.Projesine göre; Bodrum+Zemin+3 Normal kat+ Çatı kattan meydana gelmektedir. Bağımsız Bölüm Özellikleri (7 Bağımsız Bölüm Nolu Çatı Aralıklı Mesken)Taşınmaz "Çatı Aralıklı Mesken" nitelikli olup, 3. Normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol tarafta yer almakta olup, kuzey-doğu-batı cephelidir.
Adresi : Elvan Mah,, 1819.Cad., Nergiz Apt., No:19/7Etimesgut/Ankara Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 830 m2
Arsa Payı : 157/830
İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, E:1.25, Hmax: 12,50, 4 Kat, Konut Alanı imarlıdır
Kıymeti : 7.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Muhtelif şerh ve beyan bulunmakla tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:47
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:47
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:47
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
