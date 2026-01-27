T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46003 Ada, 15 Parsel, Kat 3 giriş no 7 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmış olupAna Taşınmaz Özellikleri (46003 Ada 15 Parsel)Ana taşınmaz 830,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde betonarme yapı türünde ayrık nizamda, 2014 yılında inşa edilmiştir.Projesine göre; Bodrum+Zemin+3 Normal kat+ Çatı kattan meydana gelmektedir. Bağımsız Bölüm Özellikleri (7 Bağımsız Bölüm Nolu Çatı Aralıklı Mesken)Taşınmaz "Çatı Aralıklı Mesken" nitelikli olup, 3. Normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol tarafta yer almakta olup, kuzey-doğu-batı cephelidir. Adresi : Elvan Mah,, 1819.Cad., Nergiz Apt., No:19/7Etimesgut/Ankara Etimesgut / ANKARA Yüzölçümü : 830 m2 Arsa Payı : 157/830 İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, E:1.25, Hmax: 12,50, 4 Kat, Konut Alanı imarlıdır Kıymeti : 7.200.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Diğer : Muhtelif şerh ve beyan bulunmakla tapu kaydındaki gibidir.