T.C. ANTALYA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/852 Esas 24.12.2025

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NECDET BAYCAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24.12.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 20612486368

ADI SOYADI : NECDET BAYCAN

BABA ADI : KEMAL

ANA ADI : SAFİYE

DOĞUM TARİHİ : 05/01/1946

DOĞUM YERİ : HENDEK

İKAMETGAH ADRESİ : Maşukiye Mah. Sapanca Yolu Cad. No.895/1 Kartepe/ KOCAELİ

