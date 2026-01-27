Giriş Tarihi: 28.01.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 00:23
T.C. ANTALYA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/852 Esas 24.12.2025
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NECDET BAYCAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24.12.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 20612486368
ADI SOYADI : NECDET BAYCAN
BABA ADI : KEMAL
ANA ADI : SAFİYE
DOĞUM TARİHİ : 05/01/1946
DOĞUM YERİ : HENDEK
İKAMETGAH ADRESİ : Maşukiye Mah. Sapanca Yolu Cad. No.895/1 Kartepe/ KOCAELİ
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02388541