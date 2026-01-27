T.C.

BURSA

20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA ESAS NO : 2023/857

KARAR NO : 2025/712

Mahkememizin 2023/857 Esas,2025/712 Karar sayılı kararıyla Sanık İbrahim ve Aişe den olma 08/06/2001 Halep doğumlu ŞEYH MUSA SİDU hakkında verilen

1- "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf, suçundan 25 GÜN HAPİS 120,00 TL Para cezası,

2- Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama " suçundan 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS ve 150,00 TL ADLİ PARA CEZASI'na ilişkin mahkeme gerekçeli kararımız sanığa tebliğ edilememiştir.

3- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

4- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilişkin bilgiler İLAN OLUNUR. 23/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02388306