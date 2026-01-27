T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, SAFRA MAH. TAŞTEPELER MEVKİİ, 4430 PARSEL, 178,00 m2 yüzölçümü, TARLA Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmaz tarla üzerine bodrum kat+zemin kat+2 normal kattan müteşekkil her katından daireler olan ve içerisinde iskan edilen B.A.K bir yapının mevcut olduğu, kat irtifanın bulunmadığı, inşaat alanının 450 m2 olduğu, binanın 30-35 yıllık eski bir bina ve 3. Sınıf bir yapı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın Son İmar Durumu : Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi, 4430 parsel sayılı söz konusu parsel 22.06.2005-17.01.2014-17.10.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 4. Kat konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde şerhler : Takyidattaki gibidir. Kıymeti : 14.647.200,00 TL KDV Oranı : %20