Giriş Tarihi: 28.01.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, SAFRA MAH. TAŞTEPELER MEVKİİ, 4430 PARSEL, 178,00 m2 yüzölçümü, TARLA
Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmaz tarla üzerine bodrum kat+zemin kat+2 normal kattan müteşekkil her katından daireler olan ve içerisinde iskan edilen B.A.K bir yapının mevcut olduğu, kat irtifanın bulunmadığı, inşaat alanının 450 m2 olduğu, binanın 30-35 yıllık eski bir bina ve 3. Sınıf bir yapı olduğu tespit edilmiştir.
Taşınmazın Son İmar Durumu : Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi, 4430 parsel sayılı söz konusu parsel 22.06.2005-17.01.2014-17.10.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 4. Kat konut alanında kalmaktadır.
Taşınmaz üzerinde şerhler : Takyidattaki gibidir.
Kıymeti : 14.647.200,00 TL
KDV Oranı : %20
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:13
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 11:13
23/01/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02388388