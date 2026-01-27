İ L A N

T.C. SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/518 Esas

DAVALI : ZEKİ TURHAN

Davacılar tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kayıtlı yurtdışı adresinize dava dilekçesi, bilirkişi raporları tebliğe çıkarılmış olup adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olduğundan ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/3/2026 günü saat: 09:20

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

