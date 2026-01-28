İLAN

LÜLEBURGAZ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/486 Esas

KARAR NO : 2025/649

Davacı EREN KALKAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere

1-Davanın KABULÜ İLE;

Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Karamusul Mah/Köyü, cilt no:29 Hane no:48 BSN:19'da kayıtlı Mehmet Ferit ve Cemile'den olma, 28.06.1982 doğumlu 27464110960 TC kimlik nolu EREN KALKAN ile aynı yer BSN:29'da kayıtlı Tacettin ve Manja'dan olma, 24.04.1979 doğumlu 32606427998 TC kimlik nolu (Evlenmeden önceki soyadı TORUN olan) HAVVA KALKAN'ın T.M.K.'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Alınması gereken 615,40-TL karar ve ilam harcından peşin olarak alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA.

3-Davacı tarafından yatırılan 427,60 TL başvurma, 427,60-TL peşin harç toplamda 855,20 TL harcın ve davacı tarafından yatırılan yargılama gider avansında karşılanan 19.713,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK'nun 333. maddesi uyarınca yatırana İADESİNE,

5-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri'nde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup ve usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02389936