T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/542 Esas

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 06/03/2026 günü saat: 09:30'dur.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2025/542 Karaman İli, Ayrancı İlçesi,Ağızboğaz Mahallesi/köyü 104 30 MEHMET NACİ TÜRKOĞLU 2.036,89 m2 TARLA 2025/544 Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü 277 44 AHMET ARSLANTAŞ 427,67 m2 TARLA 2025/546 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 104 36 PAKİZE ASLAN 837,66 m2 TARLA 2025/548 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü 145 35 RAMAZAN ELVAN 1.000,84 m2 TARLA 2025/550 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü 145 45 DURSUN ECE 1.043,78 m2 TARLA 2025/552 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü 145 55 MUSTAFA UYANIK 378,92 m2 TARLA 2025/554 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü 145 65 İBRAHİM TAHSİN METE,RAZİYE METE,İSMAİL METE,ZAFEREN ÇETİNKAYA, YÜKSEL SARAY, NİHAT UYAR, NİHAYET KARA, ADALET KARATAY, HACER BETÜL ARSLAN, BAHATDİN SARAY, BEŞİR SARAY, HATİCE ÇINAR, MUSTAFA METE, FADİMEANA UYGUR, ESE METE, FİRDEVS SARAY, YUSUF SARAY, FERDANE UYAR, FATMA KÜÇÜKTÜRK, BEYZA METE, KEZİBAN METE, DURAN SARAY, İSMAİL SARAY, İBRAHİM SARAY 1.372,48 m2 TARLA 2025/556 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü 145 73 RAHİME SARAY, SELİM SARAY, BURCU KÜTAHYA, MUHAMMET MUSTAFA SARAY, EBRU KÜTAHYA 1.495,17 m2 TARLA 2025/558 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi /köyü 159, 161 21-22 20 NASUH SARAYLI 305,67 m2 + 34,14 m2+ 66,72 m2 TARLA 2025/560 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi /köyü 160 25 ATİLA SARAYLI 119,26 m2 TARLA 2025/562 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 104 121 42 39 CENGİZ BAYRAK, CANAN ÇELİK, AYŞE BAYRAK, GÜLSÜM ERDEN, ERGİN BAYRAK, KEMAL BAYRAK,ALİ RIZA BAYRAK, ZÜBEYİR BAYRAK 206,44 m2+ 281,83 m2 TARLA 2025/564 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 105 21 NEVRESTE ÖKSÜZ, FATMA UYSAL, OSMAN SÜTÇÜ, İBRAHİM SÜTÇÜ, SÜLEYMAN KALELİ, FERHAN BALKIR, SULTAN BÜYÜKTORUN, HATİCE BÜYÜKTORUN, MESUDE ATAK, ZARİFE KARA, ÜMMÜGÜLSÜM HARMANCI, MUHİTTİN KÜÇÜKTÜRK 1.346,41 m2 TARLA 2025/566 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 105 117 121 34 39 45 MERYEM BOYRAZ 137,50 m2 + 56,84 m2 + 1.101,30 m2 TARLA 2025/568 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 105 46 MEHMET ALİ OPRUKÇU,FATMA YURTMAN, DERVİŞ OPRUKÇU, MUSTAFA OPRUKÇU, REŞAT OPRUKÇU, AYŞE ÖKSÜZ, GANİME ÖKSÜZ, SÜLEYMAN OPRUKÇU, HALİL İBRAHİM OPRUKÇU 1.104,91 m2 TARLA 2025/570 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 106 17 DURMUŞ ALİ ORAN, BİLGÜZAR SOYLU, ASİYA SOYLU, HASAN HÜSEYİN SOYLU, BERKAY MEHMET ORAN, MUSTAFA SOYLU, İBRAHİM SOYLU, OSMAN SOYLU 357,03 m2 TARLA 2025/572 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 108 13 DURMUŞ ALİ BÜLBÜL 2.774,55 m2 TARLA TARLA 2025/574 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 120 20 CANAN BÜYÜKTORUN 1.219,37 m2 TARLA 2025/576 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 121 31 HALİL ATCI 1.622,81 m2 TARLA 2025/578 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 121 41 CENGİZ BAYRAK, CANAN ÇELİK, AYŞE BAYRAK, GÜLSÜM ERDEN, MERYEM BAYRAK, ERGİN BAYRAK, KEMAL BAYRAK, ALİ RIZA BAYRAK, ZÜBEYİR BAYRAK 267,32 m2 TARLA 2025/580 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 123 128 37 35 ZEYNEP BÜYÜKTORUN 2.190,77 m2+1.876,68 m2 TARLA 2025/582 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 126 3 BİLAL ASLAN, RUKİYE BÜYÜKTORUN, MERYEM ALTAY, HALİL İBRAHİM ÇEKMECE, ESRA KOÇAK, HALİME EREN, SONGÜL ÇEKMECE, FADİME CİVCİK, ABDULLAH ÇEKMECE, AYŞE AKDAĞ 542,09 m2 TARLA 2025/584 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 127 20 GÜLER SANCIOĞLU 465,73 m2 TARLA 2025/586 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 128 18 İLHAMİ GÜRHAN KOÇAK, TURHAN KEMAL KOÇAK, MEHMET SALİM KOÇAK, MUSTAFA KÖŞKER, FİDAN KÜÇÜKSÜTCÜ, MELİSA KÜÇÜKSÜTCÜ, SÜREYYA UYKAL, ABDULLAH KOÇAK, HÜSEYİN HASİP KOÇAK, AYŞE YANARATEŞ, MELİHA KOÇAK, RAZİYE TÜRKOĞLU, KASIM KÜÇÜKSÜTCÜ, CİHAN DEMİR, EZGİ KÜÇÜKSÜTCÜ, SÜLEYMAN KÜÇÜKSÜTCÜ, HÜRRİYET SOYLU, SABİHA TANKAŞ, OSMAN KOÇAK 3.308,11 m2 TARLA 2025/588 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 128 41 OKCAN SET, MEVLÜDE DAĞLI, HALUK BÜYÜKSÜTCÜ, SILA EROĞLU, GÜLSÜM ARSLAN, NAİME SERBES, HAVVA BÜYÜKSÜTCÜ, DİLEK DİRİCAN 458,02 m2 TARLA 2025/590 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü 128 53 MELİHA TEKİN, SALİHA TÜRKTAŞ, NAZİRE ŞENKALFA, SÜLEYMAN TÜRKTAŞ, ALİ TÜRKTAŞ 779,73 m2 TARLA 2025/592 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Merkez Mahallesi/köyü 343 12 CUMA TURAL 183,64 m2 TARLA 2025/594 Karaman İli, Merkez İlçesi,Sudurağı Mahallesi/köyü 591 20 ÇAĞLAR TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 1.131,24 m2 TARLA 2025/596 Karaman İli, Merkez İlçesi,Sudurağı Mahallesi/köyü 515 14 METE YALÇIN 713,87 m2 BOŞ ARAZİ 2025/598 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Bögecik Mahallesi/köyü 143 5 AYŞE BAYRAK, GÜLSÜM ERDEN, CENGİZ BAYRAK, CANAN ÇELİK, ALİ RIZA BAYRAK, ZÜBEYİR BAYRAK, ERGİN BAYRAK, KEMAL BAYRAK 14,12 m2 TARLA 2025/600 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Hüyükburun Mahallesi/köyü 159 29 HATİCE KARTER, LOKMAN SARAY, FADİME ÇİÇEK, İLKER SARAY 4.199,03 m2 TARLA 2025/602 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Hüyükburun Mahallesi/köyü 1350 AHMET SAMUR, FADİMANA YILMAZOK, HİLMİ SAMUR, MAHİR SAMUR, MUSTAFA SAMUR, SİNAN SAMUR, YAŞAR ÖZCAN TAŞÖNÜ, ŞENGÜN ARICAN, ARZU YAĞMUR TAŞÖNÜ, FETİ SAMUR, İBRAHİM SAMUR, MEHMET ALİ SAMUR, RUKİYE UĞURLU, TURGAY SAMUR, SÜLEYMAN KAYGUSUZ 1.473,57 m2 TARLA 2025/604 Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü 280 50 ZAHİDE ÖZKAN, HİDAYET ÖZKAN, AYŞE BAKIRTAŞ, GÜLİSTAN ALTINTAŞ, BÜŞRA ESER, HAYATİ ÖZKAN, İBRAHİM ÖZKAN, ELMAS OĞUZYİĞİT, ŞERİFE ESER, MELİSSA ESER 488,55 m2 TARLA 2025/606 Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü 280 68 ZEYNEL ABİDİN ERYİĞİT 288,73 m2 TARLA 2025/608 Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü 284 284 284 82 84 85 MUSTAFA DOĞAN 5,84 m2 + 79,08 m2+ 426, 03 m2 TARLA 2025/610 Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü 4659 4659 97 98 MEVLÜT BAŞ 33,09 m2 + 434,61 m2 TARLA

e gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 25.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02389180