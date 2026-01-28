T.C.

YALOVA

1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

26/01/2026

İ L A N M E T N İ

ESAS :2023/808

MÜŞTEKİ- SANIK :ALAA SAOUD MAHDI MUSTAFA, Saoud ve Samya kızı, 1987 Suudi Arabistan Riyad doğumlu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 17/11/2023 tarihli 2023/5680 Esas Sayılı iddianamesi ile müşteki sanıklar Duaa Saud Mustafa, Alaa Saoud Mahdı Mustafa ve Ülviye Demirkol hakkında basit yaralama suçundan Mahkememize açılan dava, basit yargılama usulü hükümleri esas alınarak Mahkememizin 2023/808 Esas sırasına kaydedilmiş olup, yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan müşteki sanık Alaa Saoud Mahdı Mustafa'nın yurt içi adresinin ve MERNİS adresinin mevcut olmaması ayrıca sanığın yurt dışı adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ imkansızlığı bulunduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince aşağıdaki hususlarda ilanen tebligat yapma zorunluğu bulunmaktadır.

Mahkememizce yukarıda esas sayısı yazılı kamu davasında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 17/11/2023 tarihli 2023/5680 Esas Sayılı iddianamesi ile " Yukarıda açık kimlik bilgileri belirtilen müşteki sanık Alaa Saoud Mahdı Mustafa ve diğer müşteki sanıklar Duaa Saud Mustafa ve Ülviye Demirkol arasında olay tarihinde meydana gelen tartışmada müşteki sanık Ülviye'nin müşteki sanık Duaa'nın yüzüne tokat attığı, müşteki sanıklar Alaa'nın ve Duaa'nın ise müşteki sanık Ülviye'nin kulak, boyun ve sırtına vurup saçını çektiği, tarafların ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan ettikleri, alınan doktor raporlarına göre, BTM ile iyileşir şekilde yaralandıkları, müşteki sanıklar Alaa ve Duaa'nın ikametlerinin yurtdışı olması sebebiyle TCK 253/6 gereği kendilerine ulaşılamayacağından uzlaştırma yoluna gidilemediği, tarafların olay tarihinde anlatılan şekilde birbirlerini darp ederek atılı basit yaralama suçunu işledikleri, yukarıda yazılı deliller ve tüm evrak kapsamından anlaşılmakla müşteki sanıkların cezalandırılması" konulu iddianame kapsamında bu iddianame kabul edilerek müşteki sanık sıfatını aldınız. CMK 251 maddesinin uygulanması kapsamında bu ihtar, iddianame ve kanun maddeleri Tebligat Kanunu kapsamında size tebliğ edilmektedir. CMK 251/1 maddesine göre üzerine atılı suç ile ilgili basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiş olup, duruşma yapılmaksızın hüküm kurulacaktır. İddianamede yer alan suçlama, dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelendirmesi iddianamede anlatılmıştır. Size yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamanız kanuni hakkınızdır. CMK'nın 147. maddesine göre, müdafii seçme ve onun yardımından yararlanma hakkınız vardır. Bir avukatınız varsa bize en kısa sürede bildirmeniz halinde kendisine bu iddianame ve dava ihbar edilecektir. Müdafii seçmeye gücünüz yoksa ve bir müdafii yardımından yaralanmak isterseniz, mahkumiyetinize karar verilmesi halinde aleyhinize vekalet ücretine hükmedilmesini kabul etmeniz şartı ile Barodan bir müdafii görevlendirilecektir. Size yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmak kanuni hakkınızdır. CMK 106/2 maddesi gereğince daha önce adli kurumlara bildirilen adreste değişiklik olması halinde bu değişiklikleri dava dosyasına bildirmeniz gerekmektedir, aksi halde daha önce adli kurumlara bildirdiğiniz adrese tebligat yapılacaktır. Bu ihtarın size tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde Mahkememize gönderilmek üzere Yalova Asliye Ceza Mahkemeleri Ön Bürosuna, Yalova dışında iseniz, en yakın adliye Asliye Ceza Mahkemesine aynı süre içinde savunma ve delillerinizi yazılı dilekçe ile bildirmeniz ve aşağıdaki işaretli hususlarda sorulan soru cevaplarını Mahkememize göndermeniz gerektiği, 15 gün içerisinde savunmalarınızı, delillerinizi ve sorulan soru cevaplarını Mahkememize bildirmemeniz halinde susma hakkınızı kullandığını kabul edilerek, duruşma yapılmaksızın TCK 61 maddesi gereğince hakkınızda bir hüküm kurulacaktır. Mahkumiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza CMK 251/3 maddesi gereğince 1/4 oranında indirilecektir. Mahkememizce koşulların bulunması halinde TCK 50 maddesi gereğince mahkumiyetinize karar verilmesi halinde cezanız adli para cezasına çevrilebilecek veya TCK 51 maddesi gereğince ertelenebilecektir. Açıkça yazılı olarak karşı çıkmadığınız takdirde hakkınızda CMK 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılabilecektir. Verilen hüküm size ayrıca kanun yolları ve itiraz süresi açıkça belirtilip tebliğ edileceği hususlarının ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı sanıklara İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

