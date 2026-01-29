İ L A N

T.C.

AFŞİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/75 Esas

DAVACI : FATMA GÖRMEZ

DAVALI : ERDAL KAYMAN- İngiltere

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışında olduğu anlaşılan ve yurt dışındaki adresi tespit edilemediğinden davalıya bilirkişi ek raporunun tebligatı yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkemenizce aldırılan 02/10/2025 tarihli makina bilirkişi raporunda özetle sonuç olarak;

Aracın sağ amortisör kulesi dış yüzeyindeki şase numarasının kazılı olduğu zemin ve çevresi korozyona uğramıştır. Sahtecilik nedeniyle işlem yapılan bölgedeki boya dökülmüş, metal yüzey paslanmıştır. Oto ekspertiz sırasında gözden kaçırılmış olması mümkün değildir. En azından oto ekspertiz raporuna bu durum ile alkalı not yazılabilir, ayrıca satıcı ve alıcı taraflar sözlü olarak uyarılabilirdi. Ayrıca paslanmanın alıcı ve satıcı taraflarından görülebilmesine bir engel durum yoktur. Şase numarasındaki paslanma aracın motor kaputunu açan herkes tarafından rahatlıkla görülebilmektedir. Dava dosya içeriğinde oto ekspertiz firmalarının görev ve sorumlukları hususunda yasal mevzuat bulunmadığından bu hususta değerlendirme yapılamamıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere davalı ERDAL KAYMAN'a ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02390323