İ L A N

T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1672 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında davalı 16994068148 T.C kimlik numaralı Şerife Güneş Spitters'in ve 16997068084 T.C kimlik numaralı Aysel Güneş'in bilinen adreslerinde bulunamaması ve yeni adreslerinin tespit edilememesi nedeni ile dava dilekçesi ve tensip zabtının duruşma günü ile birlikte ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacı Sedef Palas tarafından 1 adet 27 PK 864 plakalı bir traktör, 1 adet holder (ilaçlama makinesi), 1 adet elevüzyon (buğday yükleme makinesi/rampası), 1 adet 3 bacaklı disk (çift sürme makinesı), 1 adet 3 bacaklı traktör çapa makinası, 1 adet loğ (arazi düzleme makinası), 1 adet şakalak marka ekin ekme müvzeri, 1 adet 11 bacaklı kültivatör ve 1 adet traktör arkası römorku taşınırlar için ortaklığının giderilmesi davası açıldığı, duruşmasının 24/03/2026 günü saat 09:50'ye bırakıldığı, belirli gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip zaptı ve duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere Şerife Güneş Spitters'e ve Aysel Güneş'e ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02390958