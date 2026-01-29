T.C. GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, ONUR Mahalle/Köy, Onur Mevkii, 5927 Ada, 4 Parsel, Dava konusu taşınmaz tapuda, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Onur Mahallesi, 5927 ada, 4 parselde kayıtlı, 84,12 m2 alanlı ?Arsa? nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz tapu da her ne kadar arsa görünse de yerinde zemin kat * 2 normal kat olmak üzere 3 katlı bir yapının bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz Onur mahallesi 74045 nolu cadde No:30 Şahinbey-Gaziantep mahalli adresinde bulunmaktadır. Dava dosyasında bulunan Şahinbey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.05.2025 tarih ve E-56416345-115.99-305835 sayılı yazısına göre; Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Onur Mah. 5927 Ada 4 Parsel'de kayıtlı taşınmaz; 1/1000 ölçekli imar planında "Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Adasına ve yola" gelmektedir. Keşif günü yerinde yapılan incelemede; Dava konusu taşınmaz alanı üzerinde talan edilmiş mesken nitelikli eski bir yapı olduğu gözlemlenmiştir. Dava konusu taşınmaz Onur mahallesi 74045 nolu caddeye cepheli bulunmaktadır. Onur mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmaz, konum olarak 74045 nolu cadde ile ve 74002 nolu sokağa cepheli bulunmakta olup taşınmaz çevresinde bitişik nizam 2-3 katlı konutlar bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgenin alt yapısı tamamlanmış olup parsel belediye ve sosyal hizmetten eksiksiz yararlanmaktadır. Dava konusu taşınmaz bölge ana arterlerinden 77 nolu caddenin 600m kuzeyinde, 23 Nisan Ortaokulunun 200m güneybatısında ve Nesrin Mehmet Abar İlkokulunun 600m kuzeydoğusunda yer almaktadır. Taşınmaz sosyal donatılara ve eğitim kurumlarına yakın mesafededir. Bölgenin ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Şehir merkezine kuşuçumu 3km mesafededir. Mahallinde yapılan incelemede; taşınmaz üzerinde bulunan yapının zemin ve ikinormal kat olmak üzere 3 kattan oluştuğu ve her katında bir mesken olduğu görülmüştür.

Meskenlerin 3 oda, mutfak, antre, banyo ve wc-lvb bölümlerinden oluşmaktadır. Meskenlerin zeminleri kısmen seramik kaplı, kısmende şap kaplıdır. Meskenlerin duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak tezgah arası ve banyo,wc-İvb duvarı yarıya kadar fayans kaplıdır. Meskenlerin pencereleri pvc doğrama olarak yapılı olup, zemin ve 1.katta demir korkulukları mevcuttur. Meskenlerin kapıları ahşap doğrama olup, mutfak dolapları mevcuttur. Yapının inşaat alanı toplam 255m2'dir. Binanın dış cephesi sıvalı durumdadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan yapılar yaklaşık 30 yıllık olup, keşif tarihi itibarıyla tamamlanma oranı da düsünülerek yıpranma payı %30 alınacaktır.

TAŞINMAZIN DEĞERİNE ETKİ EDEN UNSURLAR Olumlu unsurlar :Dava konusu taşınmazın belediye hududu ve mücavir saha planı içerisinde bulunması, Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanması değerini olumlu etkileyen unsurlardır. Olumsuz unsurlar: Taşınmazın şehrin eski çarpık yerleşim alanı içerisinde olması, hisseli olması değerini olumsuz etkileyen unsurlardandır. SONUÇ ve KANAAT : Dava konusu taşınmazın cins ve nev'i, yüzölçümü, kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüleri ile serbest piyasa alım-satım rayiç bedelleri dikkate alınarak Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Onur Mahallesi, 5927 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın arsa bedeli olarak keşif tarihi itibarıyla beher 1m2'sinin 12.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre; dava konusu taşınmazın değeri;

Arsa Değeri : 84,12 m2 x 12.000,00 TL/m2 =1 .009.440,00 TL

Yapı Değeri :255,00m2 x 17.100,00 TL/m2 x 0,70(%30yıp.) =3.052.350.00 TL

Taşınmazın Toplam Değeri =4.061.790,00 TL

Adresi : Gaziantep Şahinbey Onur Mahallesi 74045 Nolu Cadde No:30 Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 84,12 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.061.790,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : dosyasındadır