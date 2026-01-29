Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi: 29.01.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 07:16

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/542 Esas

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 06/03/2026 günü saat: 09:30'dur.

DOSYA NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN m²

CİNSİ

2025/542

Karaman İli, Ayrancı İlçesi,Ağızboğaz Mahallesi/köyü

104

30

MEHMET NACİ TÜRKOĞLU

2.036,89 m2

TARLA

2025/544

Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü

277

44

AHMET ARSLANTAŞ

427,67 m2

TARLA

2025/546

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

104

36

PAKİZE ASLAN

837,66 m2

TARLA

2025/548

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü

145

35

RAMAZAN ELVAN

1.000,84 m2

TARLA

2025/550

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü

145

45

DURSUN ECE

1.043,78 m2

TARLA

2025/552

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü

145

55

MUSTAFA UYANIK

378,92 m2

TARLA

2025/554

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü

145

65

İBRAHİM TAHSİN METE,RAZİYE METE,İSMAİL METE,ZAFEREN ÇETİNKAYA, YÜKSEL SARAY, NİHAT UYAR, NİHAYET KARA, ADALET KARATAY, HACER BETÜL ARSLAN, BAHATDİN SARAY, BEŞİR SARAY, HATİCE ÇINAR, MUSTAFA METE, FADİMEANA UYGUR, ESE METE, FİRDEVS SARAY, YUSUF SARAY, FERDANE UYAR, FATMA KÜÇÜKTÜRK, BEYZA METE, KEZİBAN METE, DURAN SARAY, İSMAİL SARAY, İBRAHİM SARAY

1.372,48 m2

TARLA

2025/556

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü

145

73

RAHİME SARAY, SELİM SARAY, BURCU KÜTAHYA, MUHAMMET MUSTAFA SARAY, EBRU KÜTAHYA

1.495,17 m2

TARLA

2025/558

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi /köyü

159, 161

21-22

20

NASUH SARAYLI

305,67 m2 + 34,14 m2+ 66,72 m2

TARLA

2025/560

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi /köyü

160

25

ATİLA SARAYLI

119,26 m2

TARLA

2025/562

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

104

121

42

39

CENGİZ BAYRAK, CANAN ÇELİK, AYŞE BAYRAK, GÜLSÜM ERDEN, ERGİN BAYRAK, KEMAL BAYRAK,ALİ RIZA BAYRAK, ZÜBEYİR BAYRAK

206,44 m2+ 281,83 m2

TARLA

2025/564

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

105

21

NEVRESTE ÖKSÜZ, FATMA UYSAL, OSMAN SÜTÇÜ, İBRAHİM SÜTÇÜ, SÜLEYMAN KALELİ, FERHAN BALKIR, SULTAN BÜYÜKTORUN, HATİCE BÜYÜKTORUN, MESUDE ATAK, ZARİFE KARA, ÜMMÜGÜLSÜM HARMANCI, MUHİTTİN KÜÇÜKTÜRK

1.346,41 m2

TARLA

2025/566

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

105

117

121

34

39

45

MERYEM BOYRAZ

137,50 m2 + 56,84 m2 +

1.101,30 m2

TARLA

2025/568

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

105

46

MEHMET ALİ OPRUKÇU,FATMA YURTMAN, DERVİŞ OPRUKÇU, MUSTAFA OPRUKÇU, REŞAT OPRUKÇU, AYŞE ÖKSÜZ, GANİME ÖKSÜZ, SÜLEYMAN OPRUKÇU, HALİL İBRAHİM OPRUKÇU

1.104,91 m2

TARLA

2025/570

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

106

17

DURMUŞ ALİ ORAN, BİLGÜZAR SOYLU, ASİYA SOYLU, HASAN HÜSEYİN SOYLU, BERKAY MEHMET ORAN, MUSTAFA SOYLU, İBRAHİM SOYLU, OSMAN SOYLU

357,03 m2

TARLA

2025/572

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

108

13

DURMUŞ ALİ BÜLBÜL

2.774,55 m2

TARLA

TARLA

2025/574

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

120

20

CANAN BÜYÜKTORUN

1.219,37 m2

TARLA

2025/576

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

121

31

HALİL ATCI

1.622,81 m2

TARLA

2025/578

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

121

41

CENGİZ BAYRAK, CANAN ÇELİK, AYŞE BAYRAK, GÜLSÜM ERDEN, MERYEM BAYRAK, ERGİN BAYRAK, KEMAL BAYRAK, ALİ RIZA BAYRAK, ZÜBEYİR BAYRAK

267,32 m2

TARLA

2025/580

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

123

128

37

35

ZEYNEP BÜYÜKTORUN

2.190,77 m2+1.876,68 m2

TARLA

2025/582

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

126

3

BİLAL ASLAN, RUKİYE BÜYÜKTORUN, MERYEM ALTAY, HALİL İBRAHİM ÇEKMECE, ESRA KOÇAK, HALİME EREN, SONGÜL ÇEKMECE, FADİME CİVCİK, ABDULLAH ÇEKMECE, AYŞE AKDAĞ

542,09 m2

TARLA

2025/584

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

127

20

GÜLER SANCIOĞLU

465,73 m2

TARLA

2025/586

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

128

18

İLHAMİ GÜRHAN KOÇAK, TURHAN KEMAL KOÇAK, MEHMET SALİM KOÇAK, MUSTAFA KÖŞKER, FİDAN KÜÇÜKSÜTCÜ, MELİSA KÜÇÜKSÜTCÜ, SÜREYYA UYKAL, ABDULLAH KOÇAK, HÜSEYİN HASİP KOÇAK, AYŞE YANARATEŞ, MELİHA KOÇAK, RAZİYE TÜRKOĞLU, KASIM KÜÇÜKSÜTCÜ, CİHAN DEMİR, EZGİ KÜÇÜKSÜTCÜ, SÜLEYMAN KÜÇÜKSÜTCÜ, HÜRRİYET SOYLU, SABİHA TANKAŞ, OSMAN KOÇAK

3.308,11 m2

TARLA

2025/588

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

128

41

OKCAN SET, MEVLÜDE DAĞLI, HALUK BÜYÜKSÜTCÜ, SILA EROĞLU, GÜLSÜM ARSLAN, NAİME SERBES, HAVVA BÜYÜKSÜTCÜ, DİLEK DİRİCAN

458,02 m2

TARLA

2025/590

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü

128

53

MELİHA TEKİN, SALİHA TÜRKTAŞ, NAZİRE ŞENKALFA, SÜLEYMAN TÜRKTAŞ, ALİ TÜRKTAŞ

779,73 m2

TARLA

2025/592

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Merkez Mahallesi/köyü

343

12

CUMA TURAL

183,64 m2

TARLA

2025/594

Karaman İli, Merkez İlçesi,Sudurağı Mahallesi/köyü

591

20

ÇAĞLAR TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

1.131,24 m2

TARLA

2025/596

Karaman İli, Merkez İlçesi,Sudurağı Mahallesi/köyü

515

14

METE YALÇIN

713,87 m2

BOŞ ARAZİ

2025/598

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Bögecik Mahallesi/köyü

143

5

AYŞE BAYRAK, GÜLSÜM ERDEN, CENGİZ BAYRAK, CANAN ÇELİK, ALİ RIZA BAYRAK, ZÜBEYİR BAYRAK, ERGİN BAYRAK, KEMAL BAYRAK

14,12 m2

TARLA

2025/600

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Hüyükburun Mahallesi/köyü

159

29

HATİCE KARTER, LOKMAN SARAY, FADİME ÇİÇEK, İLKER SARAY

4.199,03 m2

TARLA

2025/602

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Hüyükburun Mahallesi/köyü

1350

AHMET SAMUR, FADİMANA YILMAZOK, HİLMİ SAMUR, MAHİR SAMUR, MUSTAFA SAMUR, SİNAN SAMUR, YAŞAR ÖZCAN TAŞÖNÜ, ŞENGÜN ARICAN, ARZU YAĞMUR TAŞÖNÜ, FETİ SAMUR, İBRAHİM SAMUR, MEHMET ALİ SAMUR, RUKİYE UĞURLU, TURGAY SAMUR, SÜLEYMAN KAYGUSUZ

1.473,57 m2

TARLA

2025/604

Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü

280

50

ZAHİDE ÖZKAN, HİDAYET ÖZKAN, AYŞE BAKIRTAŞ, GÜLİSTAN ALTINTAŞ, BÜŞRA ESER, HAYATİ ÖZKAN, İBRAHİM ÖZKAN, ELMAS OĞUZYİĞİT, ŞERİFE ESER, MELİSSA ESER

488,55 m2

TARLA

2025/606

Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü

280

68

ZEYNEL ABİDİN ERYİĞİT

288,73 m2

TARLA

2025/608

Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü

284

284

284

82

84

85

MUSTAFA DOĞAN

5,84 m2 + 79,08 m2+ 426, 03 m2

TARLA

2025/610

Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü

4659

4659

97

98

MEVLÜT BAŞ

33,09 m2 + 434,61 m2

TARLA

e gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 25.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02389180

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz