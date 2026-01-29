Giriş Tarihi: 29.01.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 07:16
T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/542 Esas
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 06/03/2026 günü saat: 09:30'dur.
DOSYA NO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
CİNSİ
2025/542
Karaman İli, Ayrancı İlçesi,Ağızboğaz Mahallesi/köyü
104
30
MEHMET NACİ TÜRKOĞLU
2.036,89 m2
TARLA
2025/544
Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü
277
44
AHMET ARSLANTAŞ
427,67 m2
TARLA
2025/546
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
104
36
PAKİZE ASLAN
837,66 m2
TARLA
2025/548
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü
145
35
RAMAZAN ELVAN
1.000,84 m2
TARLA
2025/550
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü
145
45
DURSUN ECE
1.043,78 m2
TARLA
2025/552
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü
145
55
MUSTAFA UYANIK
378,92 m2
TARLA
2025/554
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü
145
65
İBRAHİM TAHSİN METE,RAZİYE METE,İSMAİL METE,ZAFEREN ÇETİNKAYA, YÜKSEL SARAY, NİHAT UYAR, NİHAYET KARA, ADALET KARATAY, HACER BETÜL ARSLAN, BAHATDİN SARAY, BEŞİR SARAY, HATİCE ÇINAR, MUSTAFA METE, FADİMEANA UYGUR, ESE METE, FİRDEVS SARAY, YUSUF SARAY, FERDANE UYAR, FATMA KÜÇÜKTÜRK, BEYZA METE, KEZİBAN METE, DURAN SARAY, İSMAİL SARAY, İBRAHİM SARAY
1.372,48 m2
TARLA
2025/556
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi/köyü
145
73
RAHİME SARAY, SELİM SARAY, BURCU KÜTAHYA, MUHAMMET MUSTAFA SARAY, EBRU KÜTAHYA
1.495,17 m2
TARLA
2025/558
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi /köyü
159, 161
21-22
20
NASUH SARAYLI
305,67 m2 + 34,14 m2+ 66,72 m2
TARLA
2025/560
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Saray Mahallesi /köyü
160
25
ATİLA SARAYLI
119,26 m2
TARLA
2025/562
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
104
121
42
39
CENGİZ BAYRAK, CANAN ÇELİK, AYŞE BAYRAK, GÜLSÜM ERDEN, ERGİN BAYRAK, KEMAL BAYRAK,ALİ RIZA BAYRAK, ZÜBEYİR BAYRAK
206,44 m2+ 281,83 m2
TARLA
2025/564
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
105
21
NEVRESTE ÖKSÜZ, FATMA UYSAL, OSMAN SÜTÇÜ, İBRAHİM SÜTÇÜ, SÜLEYMAN KALELİ, FERHAN BALKIR, SULTAN BÜYÜKTORUN, HATİCE BÜYÜKTORUN, MESUDE ATAK, ZARİFE KARA, ÜMMÜGÜLSÜM HARMANCI, MUHİTTİN KÜÇÜKTÜRK
1.346,41 m2
TARLA
2025/566
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
105
117
121
34
39
45
MERYEM BOYRAZ
137,50 m2 + 56,84 m2 +
1.101,30 m2
TARLA
2025/568
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
105
46
MEHMET ALİ OPRUKÇU,FATMA YURTMAN, DERVİŞ OPRUKÇU, MUSTAFA OPRUKÇU, REŞAT OPRUKÇU, AYŞE ÖKSÜZ, GANİME ÖKSÜZ, SÜLEYMAN OPRUKÇU, HALİL İBRAHİM OPRUKÇU
1.104,91 m2
TARLA
2025/570
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
106
17
DURMUŞ ALİ ORAN, BİLGÜZAR SOYLU, ASİYA SOYLU, HASAN HÜSEYİN SOYLU, BERKAY MEHMET ORAN, MUSTAFA SOYLU, İBRAHİM SOYLU, OSMAN SOYLU
357,03 m2
TARLA
2025/572
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
108
13
DURMUŞ ALİ BÜLBÜL
2.774,55 m2
TARLA
TARLA
2025/574
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
120
20
CANAN BÜYÜKTORUN
1.219,37 m2
TARLA
2025/576
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
121
31
HALİL ATCI
1.622,81 m2
TARLA
2025/578
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
121
41
CENGİZ BAYRAK, CANAN ÇELİK, AYŞE BAYRAK, GÜLSÜM ERDEN, MERYEM BAYRAK, ERGİN BAYRAK, KEMAL BAYRAK, ALİ RIZA BAYRAK, ZÜBEYİR BAYRAK
267,32 m2
TARLA
2025/580
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
123
128
37
35
ZEYNEP BÜYÜKTORUN
2.190,77 m2+1.876,68 m2
TARLA
2025/582
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
126
3
BİLAL ASLAN, RUKİYE BÜYÜKTORUN, MERYEM ALTAY, HALİL İBRAHİM ÇEKMECE, ESRA KOÇAK, HALİME EREN, SONGÜL ÇEKMECE, FADİME CİVCİK, ABDULLAH ÇEKMECE, AYŞE AKDAĞ
542,09 m2
TARLA
2025/584
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
127
20
GÜLER SANCIOĞLU
465,73 m2
TARLA
2025/586
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
128
18
İLHAMİ GÜRHAN KOÇAK, TURHAN KEMAL KOÇAK, MEHMET SALİM KOÇAK, MUSTAFA KÖŞKER, FİDAN KÜÇÜKSÜTCÜ, MELİSA KÜÇÜKSÜTCÜ, SÜREYYA UYKAL, ABDULLAH KOÇAK, HÜSEYİN HASİP KOÇAK, AYŞE YANARATEŞ, MELİHA KOÇAK, RAZİYE TÜRKOĞLU, KASIM KÜÇÜKSÜTCÜ, CİHAN DEMİR, EZGİ KÜÇÜKSÜTCÜ, SÜLEYMAN KÜÇÜKSÜTCÜ, HÜRRİYET SOYLU, SABİHA TANKAŞ, OSMAN KOÇAK
3.308,11 m2
TARLA
2025/588
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
128
41
OKCAN SET, MEVLÜDE DAĞLI, HALUK BÜYÜKSÜTCÜ, SILA EROĞLU, GÜLSÜM ARSLAN, NAİME SERBES, HAVVA BÜYÜKSÜTCÜ, DİLEK DİRİCAN
458,02 m2
TARLA
2025/590
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ağızboğaz Mahallesi/köyü
128
53
MELİHA TEKİN, SALİHA TÜRKTAŞ, NAZİRE ŞENKALFA, SÜLEYMAN TÜRKTAŞ, ALİ TÜRKTAŞ
779,73 m2
TARLA
2025/592
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Merkez Mahallesi/köyü
343
12
CUMA TURAL
183,64 m2
TARLA
2025/594
Karaman İli, Merkez İlçesi,Sudurağı Mahallesi/köyü
591
20
ÇAĞLAR TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
1.131,24 m2
TARLA
2025/596
Karaman İli, Merkez İlçesi,Sudurağı Mahallesi/köyü
515
14
METE YALÇIN
713,87 m2
BOŞ ARAZİ
2025/598
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Bögecik Mahallesi/köyü
143
5
AYŞE BAYRAK, GÜLSÜM ERDEN, CENGİZ BAYRAK, CANAN ÇELİK, ALİ RIZA BAYRAK, ZÜBEYİR BAYRAK, ERGİN BAYRAK, KEMAL BAYRAK
14,12 m2
TARLA
2025/600
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Hüyükburun Mahallesi/köyü
159
29
HATİCE KARTER, LOKMAN SARAY, FADİME ÇİÇEK, İLKER SARAY
4.199,03 m2
TARLA
2025/602
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Hüyükburun Mahallesi/köyü
1350
AHMET SAMUR, FADİMANA YILMAZOK, HİLMİ SAMUR, MAHİR SAMUR, MUSTAFA SAMUR, SİNAN SAMUR, YAŞAR ÖZCAN TAŞÖNÜ, ŞENGÜN ARICAN, ARZU YAĞMUR TAŞÖNÜ, FETİ SAMUR, İBRAHİM SAMUR, MEHMET ALİ SAMUR, RUKİYE UĞURLU, TURGAY SAMUR, SÜLEYMAN KAYGUSUZ
1.473,57 m2
TARLA
2025/604
Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü
280
50
ZAHİDE ÖZKAN, HİDAYET ÖZKAN, AYŞE BAKIRTAŞ, GÜLİSTAN ALTINTAŞ, BÜŞRA ESER, HAYATİ ÖZKAN, İBRAHİM ÖZKAN, ELMAS OĞUZYİĞİT, ŞERİFE ESER, MELİSSA ESER
488,55 m2
TARLA
2025/606
Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü
280
68
ZEYNEL ABİDİN ERYİĞİT
288,73 m2
TARLA
2025/608
Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü
284
284
284
82
84
85
MUSTAFA DOĞAN
5,84 m2 + 79,08 m2+ 426, 03 m2
TARLA
2025/610
Karaman İli, Merkez İlçesi, Pirireis Mahallesi/köyü
4659
4659
97
98
MEVLÜT BAŞ
33,09 m2 + 434,61 m2
TARLA
e gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 25.12.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02389180