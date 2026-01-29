T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/153 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş ili Merkez ilçesi Akçan( Taşoluk) Köyü

MEVKİİ : Köy civarı

PAFTA NO : -

ADA NO : 115

PARSEL NO : 6

VASFI : Çayır

YÜZÖLÇÜMÜ :101,23 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : FERMAN ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025

