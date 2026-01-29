Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:00
T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/153 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş ili Merkez ilçesi Akçan( Taşoluk) Köyü
MEVKİİ : Köy civarı
PAFTA NO : -
ADA NO : 115
PARSEL NO : 6
VASFI : Çayır
YÜZÖLÇÜMÜ :101,23 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : FERMAN ASLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02390521