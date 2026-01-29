T.C.

REYHANLI

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/197 Esas

KARAR NO : 2025/216

C.SAV.ESAS NO : 2021/1642

SANIK : MECİT GANFURA, MUHAMMMET ve HATİCE oğlu, 01/01/1994 İDLİP doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Kasten Yaralama, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 13/08/2021, 13/08/2021

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle, 86/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 08/10/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Mecit GANFURA hakkında Kasten Yaralama, Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (HAGB kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ve Mağdur SSÇ Hasan BİRİCİK Müdafisine ait İstinaf Dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.12.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02390604