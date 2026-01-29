İ L A N

T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/261 Esas 26.12.2025

Konu : Gaiplik ilanı

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle, Van ili, Edremit İlçesi, süphan mahallesi 1026 ada, 27 parsel sayılı numarasında kayıtlı taşınmazın 1/2 hisse maliki ''İbrahim oğlu Osman '' isimli kişinin sağ olup olmadığı ve yaşayıp yaşamadığı bilinmediğini mütegayyip olduğu belirterek bu kişi adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçen gaip olduğu bildirilen kişi hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazine adına tescil edilebileceği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02390623