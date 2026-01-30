KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

2026 yılı Kağıthane ilçesi dahilinde ekli listede bulunan yerlerde peyzaj ve yeşil alan bakım onarım çalışmaları yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/161889

1- İdarenin 1.1. Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL KAĞITHANE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 2122956828 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 24.02.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : 2026 yılı Kağıthane ilçesi dahilinde ekli listede bulunan yerlerde peyzaj ve yeşil alan bakım onarım çalışmaları yapılması işi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 14.000 kg TOPRAĞIN DÜZENLEYİCİ VE BESLEYİCİ KİMYASAL GÜBRELER İLE GÜBRELENMESİ (GÜBRENİN TEMİNİ+NAKLİ VE İŞÇİLİK DAHİL) 4.500 mt 16 MM DÜZ SULAMA BORUSU, EK PARÇALAR VE MONTAJ DAHİL vb.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : EKLİ LİSTEDE YER ALAN - Bisiklet ve yaya yolu - Gümüşhane caddesi peyzaj alanları - Sultan selim caddesi peyzaj alanları - Tarihi su sarnıcı - Tarihi sadabad karakolu - Cendere caddesi 7029 ada 11 parsel otopark alanı - Telsizler mahallesi 6187 ada 5-3 parselde bulunan mesire alanı ve çevresi - Millet bahçesi 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 280 (İkiYüzSeksen) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: ''Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ''de yer alan (A) XVIII. Grup : Saha İşleri , benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği VEYA Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 ).

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") 0,35234162% 0,43524553% 1 Bitkisel toprağın temini 0,48790037% 0,60270046% 1 Parklarda ve şevli alanlarda çim biçme motoru ile çim biçilmesi (çıkan artıklarının döküm sahasına aynı gün nakli dahil) 4,82015755% 5,95431227% 5 Sıralı ve grup halde dikilen bitki, çalı ve çit bitkilerinin çapalanması 2,97698998% 3,67745821% 3 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü ile çalı ve yerörtücü alanlarda ilaçlama yapılması 0,79900061% 0,98700076% 2 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü ile ağaç ve ağaççıklarda ilaçlama yapılması 0,68653899% 0,84807758% 2 Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı Fungisit - SC formulasyon özellikli, etken maddesi FLUDIOXANIL ve METALAXYL olan ve İnsektisit- SL formulasyon özellikli, etken maddesi ACETAMIPRID olan ilacın temini(Mantar,Böcek,Bit ilacı) 0,75617366% 0,93409687% 1 Çim alanlarının havalandırılması 0,68425053% 0,84525065% 1 Ağaçlarda kuru dal budaması (budama artıklarının döküm sahasına aynı gün nakli dahil) 0,74538519% 0,92076994% 2 Çim, Çiçeklik ve Çalılık Alanların Sulama Sistemi (Spring v.b.) ile Sulanması 2,92465609% 3,61281047% 4 Alimunyum gövde 4 watt akrilik camlı yeşil çim spotu temini montaj dahil 0,67738514% 0,83676987% 1 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli (döküm dahil) 0,80553908% 0,99507769% 2

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat DışıUnsur Puanı BKM.Ö.007 Toprağın düzenleyici ve besleyici kimyasal gübreler ile gübrelenmesi (gübrenin temini+nakli ve işçilik dahil) 4 BKM.Ö.011 Sıralı halde dikilen bitki ve çalıların budanması ve form verilmesi (budama artıklarının döküm sahasına aynı gün nakli dahil) 3 BKM.Ö.012 Grup halde dikilen bitki ve çalıların budanması ve form verilmesi (budama artıklarının döküm sahasına aynı gün nakli dahil) 2 BKM.Ö.013 Tek tek dikilmiş ağaççık ve çalıların budanması ve form verilmesi (budama artıklarının döküm sahasına aynı gün nakli dahil) 1 BKM.Ö.017 Ağaçların tepe taçlarının alınıp form verilmesi (budama artıklarının döküm sahasına aynı gün nakli dahil)

BKM.Ö.016 Çim sahalarda yabani otların temizlenmesi(çıkanotların döküm 1 sahahasına aynı gün nakli dahil) 2 BKM.Ö.019 Yol güzergahı boyunca çöp kovaların içinde ki çöplerin gün içerisinde ihtiyaç duyuldukça boşaltılması yeni poşet takılması,çıkan çöpün çöp döküm sahasına aynı gün nakli dahil 2 BKM.Ö.021 Güzergah boyunca yeşil alan ve sert zeminlerde ki çöplerin toplanması, kabuklu yiyecek artıkları gibi süpürülmesi gereken alanların süpürülmesi,alanlarda gerekli temizliğin yapılması 5 ÖZL.P.021 Hazır rulo çim temini ve serim 1 ÖZL.P.024 Euoymus jap.aurea gold gold taflan-özel çok dallı boy 30-40 (temini+nakliyesi+dikimi dahil). 1 ÖZL.P.034 Abelia kaleidescope - güzellik çalısı - 40-60 cm (temini+nakliyesi+dikimi dahil) 1 ÖZL.P.052 Carpobratus edulis - kaz ayağı 10-20 (temini+nakliyesi+dikimi dahil) 2

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02391285