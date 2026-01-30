SAPANCA BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMASINA İLİŞKİN İLAN

1. Mülkiyeti ve kullanım tasarrufu Sapanca Belediyesine ait hizmet sınırlarımız içinde belirlenecek olan her biri 15 m2 büyüklüğünde 30 (otuz) adet muhtelif yer "Elektrikli Araç Şarj İstasyonu" kurulumu ve işletilmesi amacıyla 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

2. İhalenin Muhammen Bedeli (10 yıllık): 14.400.000 TL+KDV

İhalenin Geçici Teminatı (%3) : 432.000 TL

3. İhale, 12.02.2026 Perşembe günü saat 11:00'de Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu, Rüstempaşa Mah., Mimar Sinan Cad. No:33 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin (a) bendine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılım belgeleri kapalı zarf ile en geç 12.02.2026 Perşembe günü saat 10:00' a kadar İdareye teslim edilmelidir.

4. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sapanca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 10.000 TL karşılığında temin edilebilir. İstekli, ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul, şart ve kuralları kabul etmiş sayılır.

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a. Gerçek kişiler için T.C. kimlik fotokopisi, Tüzel kişiler için vergi levhası fotokopisi

b. Gerçek kişiler için ikametgah belgesi ve adli sicil kaydı

c. Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirküleri.

d. Son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişilerde)

e. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu güncel oda kayıt belgesi

f. Geçici teminat mektubu veya makbuzu

g. Teklif mektubu

h. Tebligat için Türkiye' de adres beyanı

i. İhale yasaklısı olmadığına dair beyan

j. Sapanca Belediyesi borcu yoktur belgesi

k. Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale ayında veya bir ay öncesinde alınmış belge

l. Vergi borcu olmadığına dair ihale ayında veya bir ay öncesinde alınmış belge

m. İhaleye vekaleten katılanlardan noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi

n. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ve noter onaylı sözleşme

o. EPDK tarafından sağlanan "Şarj Ağı İşletmeci" lisansı

6. İdare, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02390781