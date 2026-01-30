T.C.

PERŞEMBE

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/710 Esas 15.01.2026

İLAN

Mahkememizin 2025/710 Esas sırasına kayıtlı dosya kapsamında, davacı Nilüfer SÜLÜNER'in açmış olduğu ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin yapılan yargılamada, davalı Suzan SÖNMEZ hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bulunamadığını kendisine tebligat yapılamamış olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İşbu ilanın tebliğinden itibaren bahsi geçen davalının yargılama günü olan 07/04/2026 günü saat 09:00'da yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasında bizzat duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde davanın yokluğunda görüleceği ve karar verileceği, işbu ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanan tebliğ olunur.

DAVALI : SUZAN SÖNMEZ - 40099946438

ORDU ili, PERŞEMBE ilçesi, HAMİDİYE mah/köy, 5 Cilt, 4 Aile sıra no, 42 sırada nüfusa kayıtlı, DURSUN ALİ ve AFET MUAZZEZ oğlu/kızı, 19/04/1979 doğumlu,

