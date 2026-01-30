T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/954 Esas 18.12.2025

İLAN

Sn: Dahili Davalı Ersin Demirel (T.C : 417.....020, Necati ve Yurdagül oğlu 04.01.1965 doğumlu)

Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2022/954 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Sarıkaya Mahallesi 79 Ada 9 Parsel 95 m2 Kerpiç Ev, Ankara İli , Şereflikoçhisar İlçesi, Emek Mahallesi 191 Ada 38 Parsel 20580 m2 Tarla, Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Boğaziçi Mahallesi 34 Ada 25 Parsel 270 m2 Bahçe vasıflı taşınmazlarda tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK.122 ve 127 mad. gereği 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

