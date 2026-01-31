İLAN

T.C. BURSA 10. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/379 Esas

DAVALI : ÖMER YILDIZ - 58111248156 - Mkr. Jetisu 2, No:78, Daire:27 Almatı9822 - Kazakistan Cumhuriyeti/ Almatı

Davacı YASEMİN YILDIZ ile Davalı ÖMER YILDIZ arasında açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Ömer YILDIZ 28/04/2026 günü saat 09.35'daki duruşmada bizzat mahkemede hazır bulunması, gelmemesihalindeyokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamaya devam edileceği, tahkikata geçileceği ve bunun için ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, ilan yapılmayacağı, tahkikatın tamamlanacağı ve karar verileceği, gerekçeli kararın ilan edileceği, tebliğ ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İş bu tutanak hep birlikte imza altına alınmıştır.

