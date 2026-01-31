T.C. İstanbul Anadolu 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/9 Tereke

MÜTEVEFFA : MURAT KÜÇÜK (TC Kimlik No: 53179090914)

VEFAT TARİHİ : 11/05/2022

Mahkememiz kararı ile İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Kültür mah/köy, 12 Cilt, 47 Ailesıra no,3 nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Nezahat Oğlu/kızı, 24/06/1968 Dogumlu,11/05/2022tarihinde vefat eden 53179090914 T.C. Kimlik numaralı muris MURAT KÜÇÜK'ün tereke mallarının, alacaklıların alacaklarını ve dolayısıyla tasfiye masraflarını korumayacağı anlaşıldığından T.M.K.'nın 612, 636 ve İ.İ.K.'nın 218, 219, 220. Maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre Basit Tasfiye Usulü İle Tasfiyesine ve İstanbulBarosuna kayıtlı Av.RIDVAN CAN'nınTereke Tasfiye Memuru olarak atanmasına karar verilmiş olup terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.'nın 218. ve 220. Maddeleri gereğince ilan olunur.

