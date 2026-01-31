Giriş Tarihi: 01.02.2026 00:00
T.C. İstanbul Anadolu 46. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/946 Esas
GAİP : ABBAS BAYTEKİN
Davacı tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Davacı Doğan Baytekin tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle Gaip olduğu iddia edilen kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ) mahkememizin 2025/946 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ve kendisi hayatta ise mahkememize başvurması hususu ilan olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 16118710106
ADI SOYADI : ABBAS BAYTEKİN
BABA ADI : ÇAÇAN
ANA ADI : SISI
DOĞUM TARİHİ : 28/06/1970
DOĞUM YERİ : SEKİ
İKAMETGAH ADRESİ : YAYLA MAH. İHSAN EKMEKÇİ SK. NO:13 İÇ KAPI NO:8 TUZLA/İSTANBUL
