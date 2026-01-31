T.C. İstanbul Anadolu 46. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/946 Esas

GAİP : ABBAS BAYTEKİN

Davacı tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Doğan Baytekin tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle Gaip olduğu iddia edilen kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ) mahkememizin 2025/946 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ve kendisi hayatta ise mahkememize başvurması hususu ilan olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 16118710106

ADI SOYADI : ABBAS BAYTEKİN

BABA ADI : ÇAÇAN

ANA ADI : SISI

DOĞUM TARİHİ : 28/06/1970

DOĞUM YERİ : SEKİ

İKAMETGAH ADRESİ : YAYLA MAH. İHSAN EKMEKÇİ SK. NO:13 İÇ KAPI NO:8 TUZLA/İSTANBUL

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02392089