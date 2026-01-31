T.C.BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli Güngören İlçesi Osmaniye Mahallesi 805 ada 361 parselde kayıtlı 589,00 m2 yüz ölçümlü30/300 arsa paylıArsa nitelikli ana taşınmazda kain, Dubleks Mesken Nitelikli 1 .Kat 12 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa konudur.Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/303 Esas ve 07/11/2025 tarihlibilirkişi raporuna göre "A- Adres Özellikleri: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 805 ada, 361 parsel sayılı, 1. Normal kat, 12 bağımsız bölüm numaralı, Dubleks Meskemniteliğindeki taşınmaz, A. Nafiz Gürman Mahallesi, Başaran Apartmanı, Altay Sokak, No: 16/12 Güngören/İstanbul adresindedir. B- Yakın Çevre Özellikler İstanbul İli, Güngören İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 805 ada, 611 parsel sayılı, 1. Normal kat, 12 bağımsız bölüm numaralı, Dubleks Mesken niteliğindeki taşınmazın etrafı meskun mahal olup, konut ve işyerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibarı ile kamu binalarına, eğitim ve sağlık kurumlarına, alışveriş merkezlerine, otobüs, minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafededir. Belediye ve alt yapı hizmetlerinden (Yol, su, elektrik, kanal, doğalgaz gibi) azami derecede istifade eder durumdadır. Dava konusu taşınmaz (kuş uçuşu mesafesi olarak); 1)- Koç Üniversitesi Hastanesine 2930.00m. Mesafededir. 2)- Merter Metro İstasyonuna 540.00m. Mesafededir. 3)- Zeytinburnu Metrobüs İstasyonuna 460.00m. Mesafededir. 4)- Alparslan Ortaokuluna 530.00m. Mesafededir. C- Site Özellikleri: Dava konusu taşınmaz site içerisinde değildir.D- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın parseli düz topografik yapıda, dörtgen şekilli olup, Doğu, batı ve Güneyi İmar parseli, Kuzey yönünden Altay Sokağa cephelidir. E- Bina Özellikleri: Satışa konu 1. Normal kat, 12 bağımsız bölüm numaralı, 30/300 arsa paylı, Dubleks Mesken taşınmazın bulunduğu Başaran apartmanı namlı binanın 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı kat kısımlarından ibaret, yaklaşık (Yönetim Planı: 13.05.1980) 45 yıllık ömre sahip, betonarme karkas tarzda inşa edildiği, toplam 22 bağımsız bölümlü, asansör bulunmamaktadır. F- Taşınmazın İç Mekan Özellikleri: Satışa konu 1. Normal kat, 12 bağımsız bölüm numaralı, 30/300 arsa paylı, dubleks Mesken niteliğindeki taşınmazNet: 155..00m2 (Brüt: 180.00m2)alanlı,Daire giriş kat kısmında salon, antre, mutfak, wc ve 2 balkon, dubleks katındad oda, koridor, banyo ve balkon mahallerini ihtiva ettiği, daire çelik kapı girişli, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı, salon ve odalarda yerler parke kaplı, mutfakta tezgah alt/üst hazır mutfak dolap üniteli, banyoda sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ısınma doğal gazlıdır. " denilmektedirGüngören Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/01/2025 tarih E-59662083-754-700/930 kayıt nolu yazılarında, "Güngören İlçesi A.Nafiz Gürman Mahallesi, Altay Sokak No16 kapı, 69/1 pafta, 805 ada 361 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında, ticarett+ hizmet + konut alanında kalmakta olup, KAKS:1.50 Hmax-5 kat irtifada, ayrık yapı nizamında yapılanma şartlarına haizdir. Ayrıca 24.07.2021 t.t.'li 1/1000 ölçekli Plan notlarının 22'inci Maddesinde, A. Nafiz Gürman Mahallesi ve M. Nesih Özmen Mahalleleri ile Tozkoparan Mahallesi'nin Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları dışında Konut, Yol Boyu Ticaret, Ticaret Hizmet+ Konut alanlarında kalıp 18.02.2005 tt'li 1/1000 ölçekli meri bölge planıyla irtifası, taban alanı, inşaat alanı, imar hakkı düşürülen parsellerde meri plan öncesi alınan ruhsat ve/veya iskan belgesindeki yasal haklarına göre uygulama yapılacaktır. Yeni yapılacak binalarda fonksiyon, yapı nizamı ve çekme mesafeleri ruhsat ve/veya iskan belgesindeki müktesep haklar doğrultusunda belirlenecektir. Ön bahçe mesafesinde minimum 1,5 metre altında olmamak kaydıyla mevcut teşekkül istikametine uyulacaktır. Meri bölge planında tanımlanan terklerin yapılması kaydıyla müktesep hakların kullanılabilmesi için yan ve arka bahçe mesafeleri 3 metreye kadar düşürülebilir. hükmü yer almakta olup, plan sureti ve plan notlar yazı ekinde sunulmuştur" denilmektedir.9.750.000,00 TL%1BEYANLAR:Yönetim Planı: 13/05/1980 (şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir)

28/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02392099