T.C. ERGANİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ERGANİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/399 Esas

Davacı Abbas Aylar, Ahmet Acar, Ali Acar ve diğerleri tarafından tarafınıza açılan Tapu İptal ve Tescilin yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Davalı Hava Talay (T.C. NO:25237624102) adına çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından Dava Dilekçesinin, Tensip Tutanağının, Ön inceleme tensip tutanağının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar tarafınca dava konusu Diyarbakır İli Ergani İlçesi Alitaş Köyü Zeynedik Mezrası 206 Parsel sayılı taşınmazın iptalini talep etmiş olup, Tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, ileri sürülen vakıaları inkaretmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi ibrazınızda tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve delillerin bulundukları yer bilgilerini detaylı bildirmeniz ve tensibin 3 ila 13. maddeleri ihtar olunur.

Duruşma Günü: 01/04/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Yukarıda belirtilen hususlar gereğince Dava Dilekçesi,tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı ve duruşma gününün tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02391692