T.C. TİRE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. TİRE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/17 Esas

DAVALI : 1- CENGİZ ÜLGÜDÜR Kurtuluş Mah. Gümüşpala Cd. No 100 /4/İşyeri Tire/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, Tensip zaptı ve Ön inceleme Tensip Zaptı davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve Ön inceleme Tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı iki hafta kesin sürde içerisinde cevap vermeniz, vermediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkansız olduğu durumlarda iki hafta süre içinde mahkemeye başvurulması halinde iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebileceğinin ihtarı ile Durusma Günü: 15/04/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 150 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, işbu ilan metni dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02392346