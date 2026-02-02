T.C.

PAZARCIK

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/191 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi

ADA NO : 948 ada 8 parsel

VASFI : Tarla

MALİKİ : KAZİM ÇOMAK

KAMULAŞTIRMA ALANI : 654,84 m²

DURUŞMA TARİHİ : 14/01/2026

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02391709