Giriş Tarihi: 03.02.2026 00:00
T.C.
PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/179 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi
ADA NO : 1076 ada 256 parsel
VASFI : Yol
MALİKİ : YUSUF TEKE
KAMULAŞTIRMA ALANI : 155,02 m²
DURUŞMA TARİHİ : 21/01/2026
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2025
